107-latka przypomina USA o ważnej tragedii. Domaga się sprawiedliwości

- Są nam coś winni. Większość swojego życia spędziłam biednie. Zabrano nam wiele możliwości. Wciąż niewiele zostało odbudowane. To jest getto - powiedziała Lessie Benningfield Randle, zwana dziś także w lokalnym środowisku "Mamą Randle". - Nie prosimy o jałmużnę. Jedyne, o co prosimy, to o bycie traktowanym jak obywatele pierwszej kategorii, w kraju, w którym wolność i sprawiedliwość jest dla wszystkich - powiedział trzeci z ocalałych stuletni Hughes Van Ellis, brat Violi Fletcher.