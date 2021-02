Zagrożony dostęp do informacji o władzy? Alarm po wniosku prof. Manowskiej

I Prezes SN we wniosku do Trybunału stwierdza m.in., że znaczenie części pojęć zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej ma być nieodpowiednio zdefiniowane. Małgorzata Manowska wskazała, że niekonkretne mają być takie sformułowania jak "władze publiczne", "inne podmioty wykonujące zadania publiczne" czy "osoby pełniące funkcje publiczne".