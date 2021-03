Złe wieści w sprawie dostawy szczepionek AstraZeneca do Polski

Informację o odwołaniu dostawy podał w czwartek przed południem prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Jednocześnie poinformował, że kolejne dostawy są zaplanowane na przyszły tydzień. Do Polski ma wówczas trafić 320 tys. dawek szczepionki opracowanej przez AstraZeneca.

Jeszcze parę godzin wcześniej Kuczmierowski informował, że dostawa dotrze do Polski. - Dostawa ta, razem z tym, co mamy w tej chwili na magazynie, będzie rozdystrybuowana na potrzeby szczepień grupy zero, czyli medyków - mówił.