"Dostateczna" za rządy PiS. Oceny Klubu Jagiellońskiego

Ocenę dostateczną wystawili rządom PiS w ostatnich czterech latach analitycy Klubu Jagielońskiego. Prawicowy think-thank swoje szczegółowe noty zaprezentował w "Rankingu polityk publicznych 2015-2019".

Każdy przyznawał również punkty w dawnej skali szkolnej od 2 (ocena niedostatecznie) do 5 (bardzo dobra). Średnia to 3,07 - wylicza Onet, który opisał raport przed jego publikacją. Wynik może budzić zdziwienie, biorąc pod uwagę konserwatywny charakter Klubu i to, że z tego środowiska wywodzi się część polityków rządzącego obozu.