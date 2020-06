Doradca prezydenta nie spełnia warunków, aby zostać profesorem

W poniedziałek Prezydium Centralnej Komisji podjęło decyzję o odmowie przedstawienia prezydentowi kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora. Pięć głosów było za odmową, trzy głosy były przeciw. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Postępowanie ws. przyznania Zybertowiczowi tytułu profesora nauk społecznych wszczęła Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2017 r. Jest to uczelnia, z którą od lat związany jest socjolog. Sprawa trafiła do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Komisja po pozytywnej weryfikacji przekazuje wniosek o nadanie profesury do prezydenta.