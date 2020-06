Dopłaty 2020. Koniec terminu na składanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich

Dopłaty 2020. Jak złożyć wniosek?

Poniedziałek 15 czerwca to ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW. W jaki sposób złożyć wniosek? Można tego dokonać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wydłużyła godziny otwarcia swoich biur powiatowych. W poniedziałek rolnicy mają czas do godziny 22:00, by złożyć odpowiednie dokumenty.

Wnioski można także złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty. To ma pozwolić rolnikom na spełnienie formalności w terminie. ARiMR apeluje do rolników, by nie czekali do ostatniej chwili. Im wcześniej zwrócą się z wnioskiem, tym szybciej pieniądze zostaną wypłacone.