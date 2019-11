Donald Tusk z nowym stanowiskiem. Jest reakcja Jean-Claude Junckera

Nie miał konkurencji. Donald Tusk został szefem Europejskiej Partii Ludowej. Spływają gratulacje. Za pośrednictwem mediów społecznościowych złożył je Tuskowi Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda pogratulował Tuskowi i "życzył mu powodzenia i wielu osobistych sukcesów". Z kolei premier Mateusz Morawiecki powiedział, że "jest to jakaś nowa funkcja w tym naszym eurokratycznym grajdołku kochanym". - Mówię to z pełną sympatią i życzliwością - dodał. Pytany zaś o to, czy pogratuluje byłemu premierowi, odpowiedział: - Co tam trzeba strasznie gratulować?

