Donald Tusk wziął udział w biegu na 20 km. "To było o wiele łatwiejsze niż prowadzenie niektórych szczytów UE"

Donald Tusk wziął udział w 20-kilometrowym biegu ulicami Brukseli. Razem z tysiącami uczestników zmagał się z upałem i trudami trasy, którą mieli do pokonania. Zdjęciami z tej imprezy pochwalił się na swoim koncie na Instagramie.

Wśród biegaczy tegorocznej edycji pojawił się szef Rady Europejskiej. "Przeżyłem! To był gorący i ciężki 20-kilometrowy wyścig w Brukseli. Mimo to był to świetny moment, który dzieliłem z innymi biegaczami z Brukseli i reszty świata" - napisał na swoim profilu na Facebooku Donald Tusk. "I na koniec powinienem powiedzieć, że było to o wiele łatwiejsze niż prowadzenie niektórych szczytów Unii Europejskiej\"” - dodał. Zamieścił też kilka zdjęć z tej imprezy na swoim profilu na Instagramie.