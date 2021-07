Donald Tusk na wakacjach. Kuzyn Kaczyńskiego skomentował wyjazd lidera PO

Pytany z kolei o to, czy Jarosław Kaczyńskiego powinien obawiać się powrotu Tuska na polską scenę polityczną, odparł, że "to zależy". - To zależy jakie jest to nasze społeczeństwo. Na pewno w środowiskach PO Tusk jest królem, celebrytą, któremu błyszczą buty - odpowiedział Tomaszewski. Podkreślił też, że jego zdaniem są ludzie, "którymi zatrzęsło jak się dowiedzieli, że Tusk wraca, bo za jego rządów źle im się żyło"