Donald Tusk jak Ojciec Chrzestny. Brytyjska gazeta zaskakuje

- UE zachowuje się jak gangsterzy, grożąc Wielkiej Brytanii ograniczeniami w handlu - grzmi "The Sun". Do artykułu o taryfach dodano zdjęcie Donalda Tuska. Przewodniczący radu Europejskiej został przedstawiony jako... Vito Corleone.

W środę przewodniczący Rady Europejskiej przedstawił projekt wytycznych negocjacyjnych dla dalszych rozmów o brexicie. - Pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską możliwa jest tylko umowa o wolnym handlu - stwierdził Donald Tusk. Wypowiedź polityka odnosi się do projektu wytycznych KE co do brexitu. Zakłada on m.in. zerową taryfę celną na towary.