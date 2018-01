Donald Trump wyrzucił pieniądze w błoto? Gwiazda porno ujawni szczegóły spotkań

Tuż przed wyborami Donald Trump zapłacił aktorce 130 tys. dolarów, by milczała o ich intymnych spotkaniach. Jak się okazuje, zrobił to na darmo, bo szczegóły dotyczące romansu właśnie ujrzały światło dzienne. I nie są dla Trumpa zbyt korzystne.

Ale być może najbardziej dla bolesne dla prezydenta będą inne rewelacje z tego tygodnia. Okazało się bowiem, że wydane pieniądze nie przyniosły do końca pożądanego efektu, a szczegóły romansu Trumpa i aktorki ujrzą światło dzienne. I nie są one powodem do dumy dla polityka.

Rewelacje na temat przygód amerykańskiego prezydenta wzbudziły tylko umiarkowane zainteresowanie mediów głównego nurtu. Między innymi dlatego, że to tylko jeden, a Trump od dawna znany był z ekscentryczności i ekstrawaganckiego stylu życia. Ale według niektórych komentatorów, afera ma polityczne znaczenie. Nie tylko dlatego, że Trump prawdopodobnie kłamie. Ale przede wszystkim dlatego, że sprawa pokazuje, że miliarder nie szczędzi środków, by ukrywać swoje wstydliwe sprawy z przeszłości.

"Jak wiele innych kobiet ma historie o Trumpie, których nie chciał on ujawniać? To potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja dla prezydenta" - pisze liberalny publicysta Judd Legum, przypominając sprawę niesławnej "teczki Trumpa" - raportu byłego brytyjskiego szpiega Christophera Steele'a, zawierającym m.in. doniesienia o tym, że Trump mógł być szantażowany przez Rosjan. "Trump ma wiele do ukrycia i jest gotowy podjąć znaczące środki, by te rzeczy ukryć" - podsumowuje.