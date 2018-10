Donald Trump: Rosja i Chiny notorycznie podsłuchują prezydenta USA

Donald Trump korzysta z niezabezpieczonego telefonów. Rosja i Chiny regularnie wykorzystują jego nieuwagę podczas prywatnych rozmów.

Donald Trump - Rosja i Chiny podsłuchują prezydenta

Jak podaje amerykański dziennik „New York Times”, prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump , nagminnie korzysta z niezabezpieczonego telefonu. Wykorzystuje go do rozmów ze znajomymi, co rutynowo wykorzystują Rosja oraz Chiny. Pismo powołujące się na rozmowy z administracji USA twierdzi, że podsłuchane w taki sposób informacje mogą być wykorzystane przez inne państwa przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Donald Trump celem chińskim przedsiębiorców

Według „New York Times’a” Donald Trump był wielokrotnie przestrzegany, że jego rozmowy telefonicznie nie są bezpieczne. Prezydent jest regularnie podsłuchiwany przez rosyjskich szpiegów, jednak to wcale go nie zniechęca do rozmów telefonicznych. Wyszukane podejście do podsłuchiwania Trumpa mają również Chiny. Usiłują wykorzystać podsłuchane rozmowy do sprecyzowania, czym interesuje się prezydent, o czym myśli, czyich opinii słucha, a co za tym idzie… jak można go przechytrzyć. W chwili obecnej głównym celem Chin jest wykorzystanie informacji z rozmów do zapobiegania eskalacji wojny handlowej. Takie dane mogą być przydatne między innymi dla chińskich przedsiębiorców, którzy są wpływowi i mogą propagować określone postawy wśród zaufanych ludzi prezydenta USA.