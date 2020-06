Donald Trump przegrał ze swoim byłym doradcą. Sąd zezwala na publikację książki Boltona

Sędzia okręgowy Royce Lamberth przyznał, że treści, jakie mogą się znajdować w książce, która opisuje pracę Boltona w Białym Domu, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Podkreślił jednocześnie, że rząd nie przekonał go o tym, że zakaz publikacji "jest właściwym remedium". Dodał, że "skoro setki tysięcy egzemplarzy książki są już na całym świecie, a wiele w redakcjach, szkoda została już wyrządzona". Niemal natychmiast po ogłoszeniu wyroku Trump napisał na temat Boltona na Twitterze następujący wpis: "On musi zapłacić bardzo wysoką cenę za to - tak jak inni przed nim. To nigdy nie powinno się było zdarzyć!!!".