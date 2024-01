Donald Trump: Jesteśmy na krawędzi III wojny światowej

"Ten atak nigdy nie miałby miejsca, gdybym był prezydentem, nie byłoby na to najmniejszych szans. Tak jak nigdy nie doszłoby do ataku wspieranego przez Iran Hamasu na Izrael. Nigdy nie doszłoby do wojny na Ukrainie, a teraz mielibyśmy pokój na całym świecie"- twierdzi były prezydent. "Zamiast tego jesteśmy na krawędzi trzeciej wojny światowej" - dodał Donald Trump.