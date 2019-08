Donald Trump blefuje. Sprawa ma związek z Polską

Donald Trump blefuje grożąc przeniesieniem wojsk USA z Niemiec do Polski - twierdzi "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". W ocenie dziennika, prezydent stosuje taktykę zastraszania, którą posługiwał się jeden z jego poprzedników w Białym Domu - Richard Nixon.

"Donald Trump zagroził, że przeniesie amerykańską infrastrukturę wojskową z Niemiec do Polski, jeżeli Niemcy nie zrobią tego, czego się domaga: nie dadzą więcej pieniędzy na wojsko. To nie jest zaskoczeniem, gdyż ulubionym zajęciem Trumpa jest straszenie cykorów” - pisze Konrad Schuller we "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".