"Dom grozy" w Poznaniu. Ksiądz miał znęcać się nad wychowankami

Kolejnym wychowankiem, nad którym miał znęcać się Mariusz S., jest Arek Wiśniewski. - Ksiądz Mariusz gnębił nas psychicznie i fizycznie. Potrafił dziewczyny ciągnąć za ręce albo chwycić za kark i zawlec do swojego gabinetu. Krzyczał na nas. Strasznie krzyczał. To, co pamiętam dzisiaj, to właśnie ten krzyk. Nigdy go nie zapomnę - tłumaczy pokrzywdzony.