Dolnośląskie. Salon gier "wyleciał w powietrze"

Huk mógł obudzić dziś część mieszkańców Bierutowa. To tam przed godziną 9 doszło do wybuchu salonu gier. Niewykluczone, że mogło dojść do podłożenia materiału wybuchowego.

Dolnośląskie. 4 zastępy straży pożarnej działały na miejscu wybuchu salonu gier (Pixabay)