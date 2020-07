Dolina Chochołowska. Koń stracił siły i padł z wycieńczenia. Po kilku minutach woźnica zaprzągł go do dorożki

Dolina Chochołowska. Do dramatycznych scen doszło w Dolinie Chochołowskiej. Turyści byli świadkami, jak jeden z koni opadł z sił i padł na drogę. Mimo to woźnica po kilku minutach znów zaprzągł go do powozu, by kontynuować kurs.

Dolina Chochołowska. Dramat konia (Facebook)