Dołącz do akcji charytatywnej pełnej dzielenia się dobrem z Julkiem Bobrem

Święta to idealna okazja do dzielenia się dobrem, dlatego Bóbr Julek przybywa do Auchan, by zaprosić Cię do udziału w akcji charytatywnej mającej na celu wsparcie żywieniowe potrzebujących. W tym roku wspólnie z Julkiem wesprzemy Banki Żywności. Dołącz do nas! Poznaj Julka i dowiedz się, co możesz zrobić już dziś, by zostać bohaterem.