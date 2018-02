Dodatkowe miejsce w PE dla Polski. Wszystko dzięki brexitowi

W związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, w Parlamencie Europejskim powstało 27 wolnych miejsc. Decyzją PE jedno z nich trafi do Polski. Jak twierdzi Danuta Hübner, europosłowie PiS opowiedzieli się przeciw przyznaniu Polsce dodatkowego miejsca.

PE przegłosował propozycję Komisji Spraw Konstytucyjnych ws. składu Parlamentu Europejskiego po Brexicie w środę. Liczba europosłów zmniejszy się z 751 do 705, jednak liczba miejsc przyznawanych Polsce wzrośnie (z 51 do 52). Liczba europosłów, których desygnują poszczególne kraje, jest oparta na regule tzw. degresywnej proporcjonalności, która zakłada, że mniej ludne państwa mają do obsadzenia mniejszą liczbę miejsc w PE.