Dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczenia na życie – pracownicy chcą więcej benefitów

Jak wyglądało dostosowanie oferty ubezpieczeń szpitalnych względem zmian na rynku pracy?

- Do naszej strategii w 2023 roku podchodziliśmy w sposób agile’owy. Co kwartał musieliśmy dostosowywać ją do potrzeb i oczekiwań klientów, gdyż wielu z nich wymagało specyficznego i zindywidualizowanego podejścia. Dotyczy to także strategii produktowej. Wyszliśmy na rynek z pełną wersją naszej oferty, ale w mijającym roku okazało się, że klienci poszukują także różnych, czasami węższych zakresów. Dostosowywaliśmy więc ofertę do tych oczekiwań i ta różnorodność produktowa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Dzięki temu możemy powiedzieć, że mamy bardzo dobrą dynamikę sprzedaży. W stosunku do pierwszego kwartału podwoiliśmy naszą sprzedaż. A zakładamy, że dwa kolejne kwartały dadzą nam kolejne podwojenie liczby klientów.