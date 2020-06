Dodatek solidarnościowy. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym. Kto dostanie 1400 złotych?

Dodatek solidarnościowy. Czym jest?

Dodatek solidarnościowy inaczej nazywany jest "dudowym". To właśnie prezydent Andrzej Duda jest pomysłodawcą dodatku. W jego ramach wypłacane będzie 1400 złotych dla osób, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem. Świadczenie będzie przyznawane co miesiąc za okres od czerwca do sierpnia.

Dodatek solidarnościowy. Jak uzyskać?

By otrzymać dodatek solidarnościowy, niezbędne będzie złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 31 sierpnia 2020 roku. Jak podaje money.pl, można go złożyć w formie dokumentu elektronicznego "za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym, a udostępnionego przez Zakład".