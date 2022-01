Do Polski przyjedzie misja UE, by przyjrzeć się aferze z z Pegasusem

Decyzję o misji europosłów skrytykował eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki. - Pan Pons powinien zająć się raczej zbadaniem zachowania hiszpańskiej policji w Katalonii. To klasyczna próba odwrócenia uwagi od problemów własnego kraju, w tym wypadku Hiszpanii. To wizyta niepotrzebna, to marnowane pieniędzy europejskich podatników - skomentował.