Do Polski nadciąga Xandia! Będzie bardzo niebezpiecznie

Najważniejszy jest jednak bardzo silny, wręcz niszczący wiatr, który na znacznym obszarze sięgnie ok. 80-90 km/h, imgw. Zdecydowanie najmocniej powieje na zachodzie i Wybrzeżu, gdzie porywy osiągną siłę huraganu, dochodząc nawet do 110-120 km/h. Wysoko w górach wiatr rozpędzi się do 150-170 km/h. Na Bałtyku sztorm o maksymalnej sile 12 st. w skali Beauforta. Temperatura najniższa na północy, gdzie odnotujemy ok. 5-7 st. C. Na pozostałym obszarze spodziewamy się ok. 8-10 st. C, a na południu lokalnie nawet 11 st. C.