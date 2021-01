Do Czech dotarła nowa mutacja koronawirusa

Informacje o tym, że do Czech dotarła nowa mutacja wirusa przekazała w poniedziałek rzeczniczka Państwowego Instytutu Zdrowia (SZU) Klara Dolakova. Minister Zdrowia Jan Blatny podał, że może to dotyczyć 10 procent próbek, które znajdują się obecnie w czeskich laboratoriach.

Czechy. Wzrost zakażeń

Czesi na początku stycznia odnotowali największy wzrost zakażeń od początku pandemii. Statystyki wykazały, że odsetek pozytywnych testów wzrósł z 37 do około 41,5 proc. Wyliczono także aktualny indeks ryzyka epidemicznego. W środę wzrósł on do 86 w skali od 0 do 100. Oznacza to, że Czechy od ponad tygodnia znajdują się na najwyższym, piątym poziomie alertu epidemicznego. Od początku epidemii w Czechach z powodu koronawirusa zmarło 12 436 osób.