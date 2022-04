Samolot Rosjan zmuszony do "objazdu". Nadłożyli 15 tys. km

Zakazy unijne, nałożone na Moskwę sprawiły, że pilot musiał pokonać trasę o 15 tysięcy kilometrów dłuższą. Leciał więc tak długo, jakby musiał być w powietrzu, by przedostać się pomiędzy Singapurem a Nowym Jorkiem. To w normalnych okolicznościach najdłuższa lotnicza trasa pomiędzy miastami. Dystans, jaki dzieli miasta to 15332 kilometry. Normalny czas przelotu na trasie to około 19-20 godzin.