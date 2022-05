Dlatego Berlin zwleka z wysłaniem broni do Ukrainy? Szokujące słowa o kanclerzu Niemiec

Kiesewetter przypomniał, że choć niemiecki parlament, po tygodniach wahań, pod koniec kwietnia w końcu zgodził się na wysłanie do Ukrainy ciężkiej broni, to do dziś dostawy takiego sprzętu wciąż nie zostały zrealizowane. Polityk winą za taki stan rzeczy obwinił Olafa Scholza. - Nie rozumiem naszego kanclerza. Myślę, że gra na czas - ocenił.