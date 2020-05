Dezynfekcja w firmie. Nie zawsze możesz użyć środków na bazie alkoholu

96 godzin na stali, 48 godzin na szkle i odzieży, w tym również na tapicerce samochodowej. Koronawirus jest bardzo trwały i długo utrzymuje się na różnych powierzchniach, w tym biurkach, blatach, klamkach, narzędziach. Takie miejsca muszą być często dezynfekowane – najlepiej przy użyciu sprawdzonych i certyfikowanych środków – nie zawsze jest nim etanol.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Amtra.

"Weź trochę aloesu, dodaj spirytus, zmiksuj i gotowe" – środek dezynfekujący domowej roboty dobry na koronawirusa. Takie porady królują w internecie od czasu, gdy odkażanie stało się codzienną koniecznością w walce z epidemią. Na początku ogólnonarodowej kwarantanny trudno było dostać jakikolwiek środek dezynfekujący, dlatego dobry był i aloes ze spirytusem (o ile udało się go kupić). Dziś jest inaczej – płyny dezynfekujące dosłownie zalały rynek. Pozostaje pytanie – co wybrać i jak stosować, żeby rzeczywiście zadbać o higienę?

Obowiązki przedsiębiorcy

Wszędzie tam, gdzie obsługiwani są klienci, konieczna jest stała dezynfekcja – podobnie jak w miejscach, gdzie klientów nie ma, ale pracuje jednocześnie wiele osób. Mowa o warsztatach, biurach, halach produkcyjnych, salach konferencyjnych, a także środkach transportu – komunikacji miejskiej i samochodach służbowych, taksówkach i innych firmach świadczących podobne usługi.

Ręce dezynfekujemy ogólnodostępnymi żelami i płynami antybakteryjnymi. Te powinny być dostępne dla każdego w każdym miejscu. Klient wchodzący np. do sklepu czy warsztatu powinien zaraz przy drzwiach zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki. Maseczki lub przyłbice to oczywistość.

A co zrobić z biurkami, narzędziami czy innymi powierzchniami? Nie wystarczy ich umyć wodą ze środkiem myjącym – konieczne jest użycie specjalnych preparatów dezynfekujących. Muszą one zapewnić nie tylko szybkie usunięcie wirusa, ale też nie mogą negatywnie wpływać na czyszczone powierzchnie – odbarwiać ich czy inaczej uszkadzać.

Dezynfekcja bez alkoholu

I tu wracamy do środków na bazie alkoholu – mogą być używane tylko tam, gdzie nie będą szkodzić, co znacznie ogranicza ich zastosowanie. Trzeba też pamiętać, że działają one skutecznie tylko wtedy, gdy w ich składzie mamy co najmniej 70 procent czystego alkoholu.

Do tego takie preparaty pozostawiają po użyciu wyraźny zapach, dopóki alkohol nie odparuje z czyszczonej powierzchni. O ile można sobie pozwolić na to w dużych, wietrzonych salach, to trudno sobie wyobrazić częste ich stosowanie np. w samochodach służbowych czy w małym biurze.

Tutaj pomocne są środki na bazie chlorku didecylodimetyloamonu – bezpiecznego dla większości powierzchni i niepozostawiającego zapachu alkoholu.

W Polsce są dostępne takie preparaty, jeden z najpopularniejszych na rynku to MA Professional Dezynfekcja Powierzchni DezoFast. Jest to środek przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych.

Cała linia produktów marki MA Professional to różnego rodzaju preparaty stworzone głównie z myślą o warsztatach samochodowych, więc pierwsze skojarzenie wykorzystania produktu DezoFast to właśnie dezynfekcja warsztatów, ale z powodzeniem można go stosować wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie odkażenie pomieszczenia – np. w biurach, halach czy pomieszczeniach socjalnych dla pracowników.

Produkt sprawdza się też w czyszczeniu urządzeń i narzędzi, w środkach komunikacji miejskiej czy toaletach. Tak szerokie zastosowanie wynika właśnie z wykorzystania nie alkoholu, tylko chlorku didecylodimetyloamonu. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to konieczność spłukania z powierzchni mających styczność z żywnością. Sprzedawany jest w jednolitrowych butelkach ze spryskiwaczem lub w 5-litrowych kanistrach.

Uważaj, co kupujesz

Jeśli szukasz bezpiecznego i skutecznego środka do dezynfekcji w swojej firmie – musisz zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. To uchroni cię przed stratą pieniędzy i zakupem niepełnowartościowego lub – co gorsza – fałszywego preparatu.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał ostatnio ostrzeżenie przed kupowaniem produktu, który sprzedawany był pod nazwą i marką zastrzeżoną przez producenta specjalistycznych środków dezynfekujących dla medycyny. Handel takimi produktami jest dozwolony tylko w aptekach, tymczasem był on dostępny w "zwykłym" sklepie internetowym. Do tego, jak się okazało – był fałszywy, tzn. jego skład nie odpowiadał składowi oryginalnego produktu, co jest wprost niebezpieczne dla zdrowia

To jeden z drastyczniejszych przypadków, ale w sieci pełno jest różnego rodzaju preparatów odkażających produkowanych przez nikomu nieznane firmy.

Pierwszym krokiem jest więc sprawdzenie, czy dany produkt może być wprowadzony do obrotu, to znaczy – czy ma zezwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Najlepiej jeśli jest to pozwolenie stałe, a nie czasowe. Producent wspomnianego MA Professional Dezynfekcja Powierzchni DezoFast, firma Amtra z Sosnowca, ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji takich preparatów i stałe pozwolenie na handel nimi.