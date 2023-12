Deutschlandfunk: krótki miesiąc miodowy dla rządu Tuska

Koło ratunkowe przeciw populistom

"Nawet jeśli nowemu rządowi uda się szybko przekuć plany w czyny, to nieuchronnie rozczaruje on część swoich wyborców. Trzej partnerzy polityczni są zbyt różni. Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga jednoczą liberałów rynkowych, działaczy społecznych i konserwatywnych rolników. Nie jest jeszcze jasne, jak na tej podstawie na przykład stworzyć można liberalne prawo aborcyjne, którego wiele Polek domagało się, wychodząc na ulice" – dodaje autor komentarza. Jego zdaniem wiele zależy od skutecznej komunikacji nowego rządu i umiejętności wyjaśnienia swoich decyzji. "W każdym razie musi on wzmocnić nadszarpnięte zaufanie do państwa polskiego. Jeśli sojusz Tuska skupi się na tym, co łączy, a przede wszystkim naprawi zniszczone instytucje demokratyczne, może odnieść sukces" – ocenia.