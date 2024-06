DESTIGO HOTELS - nowa polska marka hotelowa i sieć hotelowa

"Jestem dumny, że dziś mogę oficjalnie ogłosić naszą nową markę - DESTIGO HOTELS. Wprowadzenie jej na polski rynek to świadoma i przemyślna decyzja. Nowa tożsamość grupy odzwierciedla to, co stanowi jej DNA - atrakcyjność oferty, dbałość o każdy szczegół, jakość obsługi i komfort pobytu. To wreszcie odpowiedź na potrzeby Gości, których celem i miejscem podroży jest nie tyle dobre, co wyjątkowe miejsce. W portfolio naszej Grupy - dotychczas funkcjonującej pod nazwą Dobry Hotel, dziś Destigo Hotels - są unikalne, także luksusowe hotele. I między innymi ten fakt skłonił nas do zmiany nazwy, a jednocześnie wprowadzenia marki konsumenckiej identyfikującej nas w Polsce i za granicą" - mówi Leszek Mięczkowski, prezes zarządu i właściciel Grupy Dobry Hotel.