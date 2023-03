Dentysta na NFZ. Które zabiegi są refundowane w ramach świadczenia?

Leczenie zębów na NFZ. Z jakich usług mogą skorzystać dzieci i młodzież?

Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą korzystać z usług stomatologicznych w szerszym zakresie. W ramach refundacji przysługują im te same zabiegi, co dorosłym - jednak w przypadku leczenia kanałowego mają prawo do leczenia wszystkich zębów w zakresie do 3 kanałów/ząb. W przypadku plombowania, u dzieci i młodzieży stosowany jest szybkoschnący, światłoutwardzalny materiał kompozytowy. Młodsi pacjenci mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnego: