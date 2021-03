Definicja gwałtu. Lewica składa projekt ustawy

- Składamy projekt w Międzynarodowym Dniu Kobiet, bo 8 marca nie wziął się z chęci reklamowania usług kwiaciarni czy cukierni. Za tą datą kryją się nie tylko kwiaty czy dawane dawniej pończochy, ale przede wszystkim prawa kobiet, ich bezpieczeństwo i autonomia. Chcemy, by tego symbolicznego dnia rozpoczęła się rzeczywista zmiana - powiedziała posłanka Anita Kucharska-Dziedzic z Wiosny.

Zaznaczyła, że problem zmiany definicji gwałtu nie dotyczy jedynie kobiet. - On dotyczy relacji międzyludzkich. Przemoc seksualna dotyka także mężczyzn i młodych chłopców - stwierdziła parlamentarzystka.

Zgodnie z propozycją noweli gwałtem jest nieuzyskanie wyraźnej i świadomej zgody na kontakt seksualny. Oprócz tego minimalna kara za taki czyn zostałaby podwyższona z dwóch do trzech lat.

Obowiązujący przepis mówi, że do zgwałcenia dochodzi przy doprowadzeniu do obcowania płciowego "przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem".

Definicja gwałtu. Apel RPO i konsultacje projektu

O zmianę tego zapisu apeluje m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, odwołując się do aktów prawa międzynarodowego, w tym do Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet, proponując, by definicja gwałtu była oparta na braku zgody na współżycie, a nie na konieczności stawiania widocznego oporu.