Decyzja rosyjskiego sądu. Facebook i Instagram uznane za "ekstermistyczne"

Nie tylko media społecznościowe zostały objęte zakazem. Rosjanie nie mają dostępu również do stron internetowych mediów, takich jak BBC, czy Deutsche Welle. Władze na Kremlu nie chcą, aby ich obywatele mieli dostęp do prawdziwych informacji z Ukrainy, ale też nie mają zamiaru się do tego przyznawać przed społeczeństwem.