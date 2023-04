Decathlon organizuje misję kosmiczną

Ziemia to jedyna planeta we wszechświecie, na której istnieje sport, ale z każdym rokiem jej kondycja się pogarsza i warunki do trenowanie stają się coraz trudniejsze. Pogarszający się stan powietrza, tereny zielone pełne śmieci czy coraz częstsze anomalia pogodowe to tylko niektóre skutki niszczenia planety, przez które uprawianie sportu na świeżym powietrzu jest nie tylko mniej przyjemne, ale także mniej bezpieczne.