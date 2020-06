Debata prezydencka 2020. Wojciech Cejrowski skrytykował debatę. Krótko ocenił występ Andrzeja Dudy

Debata prezydencka 2020. Wojciech Cejrowski skrytykował Andrzeja Dudę

Krytycznie do tematu debaty odniósł się Wojciech Cejrowski. Jego zdaniem najgorzej zaprezentował się urzędujący prezydent Andrzej Duda. "Gdybyśmy nie wiedzieli wcześniej, że Andrzej Duda jest prezydentem, to byśmy go w tej debacie całkowicie przegapili i nawet nie pamiętali nazwiska. Drugim podobnym nijakim był ten gość, któremu we włosach spacerowała mucha. Jego nazwiska nie zapamiętałem, ale przynajmniej miał tę muchę. Andrzej Duda nie miał nic" - napisał na swoim facebookowym profilu Cejrowski.