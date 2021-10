Debata Kaczyński-Tusk? "Najpierw dotrzymaj obietnicy"

Debata Tusk-Kaczyński. Dojdzie do konfrontacji?

Dziennikarz Krzysztof Ziemiec dopytywał na antenie RMF FM, czy Jarosław Kaczyński byłby gotowy stanąć do debaty z Donaldem Tuskiem. - Tego rodzaju debata miałaby sens tylko wtedy, gdyby Donald Tusk wezwał do tego, żeby zaniechać ośmiu gwiazdek, tych brzydkich słów, powiedział "byliśmy w błędzie". (...) Gdyby do tego wezwał, gdyby powiedział "przepraszam", ma za co przepraszać, to oczywiście tak - zapewnił prezes PiS.