Debata 2020. "Arena Prezydencka" Rafała Trzaskowskiego

Kandydat KO nie przyjął zaproszenia do debaty TVP, która rozpocznie się pół godziny później. - Bardzo ubolewam nad tym, że szykuje nam się dzisiaj kolejna ustawka w TVP, kolejny wiec pana prezydenta zamiast szansy na rozmowę. I to nie rozmowę o tym, co było, co już dawno rozstrzygnięte, tylko rozmowę o tym, co ważne dla nas wszystkich, czyli o przyszłości - uznał.