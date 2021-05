Badania dla 40-latków. Takie zmiany szykuje Ministerstwo Zdrowia

Zarówno program Profilaktyka 40 Plus, jak i zniesienie limitów do specjalistów mają być elementami Nowego Ładu dotyczącego poprawy dostępności do usług medycznych. Jak ujawnił minister zdrowia Adam Niedzielski, w piątek szczegółowe zarządzenie w tej sprawie wyda prezes NFZ. To de facto wprowadzenie programu zapowiadanego przez resort zdrowia od jakiegoś czasu. Jego realizację wstrzymała pandemia.