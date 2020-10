Dariusz Gnatowski nie żyje. Zmarł kilka godzin po przyjęciu do szpitala

Dariusz Gnatowski nie żyje. Czy był zakażony koronawirusem?

Dariusz Gnatowski nie żyje. Wstrząsające słowa lekarza

Z medialnych relacji wynika, że Dariusz Gnatowski zmarł zaledwie kilka godzin po przyjęciu do szpitala. W rozmowie z "Super Expressem" Marcin Mikos, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie wyznał, że lekarze i pielęgniarki "włożyli mnóstwo serca, mnóstwo energii, by uratować Darka Gnatowskiego".

- Trafił do nas w bardzo ciężkim stanie, właściwie kilka godzin po przyjęciu do szpitala zmarł. To była bardzo trudna, bardzo żmudna akcja reanimacyjna, ogromny wysiłek lekarzy i pielęgniarek, którym bardzo dziękuję, bo włożyli mnóstwo serca, mnóstwo energii, by uratować Darka Gnatowskiego, niestety nie skończyło się to optymistycznie i Darka żegnamy - wyjaśnił Marcin Mikos.