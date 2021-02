Danina dla kurii w Poznaniu. Wierni zapłacą nawet 10 mln złotych

Nawet 10 mln złotych - tyle wierni z Archidiecezji Poznańskiej zapłacą na utrzymanie kurii w 2021 roku. Stawki liczone są od wiernych, nawet tych, którzy już dawno do kościoła nie uczęszczaj, a sytuację pogarsza jeszcze pandemia.

Kuria w Poznaniu w 2021 roku z tytułu daniny diecezjalnej i opłaty na utrzymanie archidiecezji może ściągnąć od wiernych nawet 10 mln złotych.

Poznań. 10 mln złotych na Archidiecezję? Proboszczowie załamują ręce

W przypadku daniny diecezjalnej to jest ona tradycyjnie ściągana w okresie Wielkiego Postu. W Archidiecezji Poznańskiej opłacane są z niej: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Arcybiskupie Seminarium Duchownego oraz funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

Stawka tez jest konkretna - 1,70 zł od każdego wiernego, nawet gdy ten do kościoła już dawno nie uczęszcza. - W ubiegłym roku już zaczęła się pandemia. W mojej parafii pieniądze wpłaciło tylko 6 proc. rodzin, to jest dwa razy mniej niż zazwyczaj. Nie żalę się, bo wierni jak słyszą "instytucje centralne", to niechętnie przekazują pieniądze - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" jeden z proboszczów z Poznania.

To oznacza, że z samej tylko daniny diecezjalnej do Archidiecezji Poznańskiej wpływa około 2,5 mln złotych od 1,5 mln wiernych.

Oprócz daniny diecezjalnej do opłacenia zostaje jeszcze opłata "na utrzymanie archidiecezji". - Kiedyś mówiło się umownie, że na Kurię idzie składka z jednej niedzieli w miesiącu. Ostatnio to również zostało uregulowane. Od jednego parafianina płacimy 1,25 zł co miesiąc, a więc 15 zł rocznie - tłumaczy jeden z duchownych spod Poznania.

15 złotych od 1,5 mln wiernych z Archidiecezji Poznańskiej daje około 22,5 mln złotych, jednak przyjmuje się, że na te opłaty przesyła się tylko pieniądze za 30 proc. parafian. - Gdy w parafii jest 900 osób, to składkę liczymy od 300 - tłumaczy proboszcz z Poznania. To oznacza, że do Archidiecezji Poznańskiej z 22,5 mn złotych wpływa kwota około 7,5 mln.

Poznań. Kuria kupuje ziemię, proboszczowie płacą. "Żal człowieka ściska"

Kwota, jak przyznają księża, nie budzi aż takiego oburzenia. Proboszczowie nie mają problemu z tym, by płacić na Caritas czy Dom Księży Emerytów.

Kontrowersje budzi jednak ostatni zakup Archidiecezji Poznańskiej, a mianowicie 100 hektarów ziemi w Bolechowie za 15 mln złotych. Teren, jak informuje kuria w Poznaniu, ma służyć za przestrzeń magazynową, której brakowało Archidiecezji Poznańskiej.

- Jak człowiek słyszy, że w czasach pandemii i kryzysu gospodarczego Kuria kupuje ziemię za 15 mln zł, to żal człowieka ściska - podkreśla proboszcz spod Poznania.

Na pytania dziennikarzy o wyliczenia dotyczące sumy daniny diecezjalnej i opłaty "na utrzymanie archidiecezji" kuria nie odpowiedziała. Rzecznik potwierdził jedynie, że danina wynosi 1,70 zł od zameldowanego mieszkańca parafii. - Kiedyś starsi księża ogłaszali tę kwotę, wskazując, że kto jest w stanie, może też złożyć ją za tych, którzy nie chodzą do kościoła. Dziś rzadziej się ją podaje, bo i tak wierni składają ją według uznania - zaznaczył ks. Maciej Szczepaniak.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"