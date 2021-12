Daniel Martyniuk skazany. "Ten wyrok nie jest dla pana krzywdzący"

Sędzia do Martyniuka: będzie pan musiał przyzwyczaić się do tej nielubianej jazdy pociągiem

- Kara to sprawiedliwa odpłata za wyrządzone zło. Proporcjonalna do czynu i winy sprawcy - powiedziała sędzia. Sąd przywoływał wyjaśnienia oskarżonego z pierwszej instancji, który mówił wtedy m.in., że naruszał zakaz, bo nie był przyzwyczajony do jazdy pociągiem, a przyzwyczajony do "wygodnickiego życia", bardzo lubił jeździć samochodem i nie mógł pogodzić się z utratą prawa jazdy.