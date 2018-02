Dania: nie żyje książę Henryk

Zmarł mąż królowej Danii Małgorzaty II, książę Henryk. Przyczyną jego śmierci był nowotwór płuc. Miał 83 lata.

9 lutego stan zdrowia księcia Henryka uległ nagłemu pogorszeniu. W związku z jego stanem zdrowia do kraju został wezwany książę Fryderyk, który przebywał na zimowych igrzyskach olimpijskich w Korei Południowej.

We wtorek, zgodnie ze swoim życzeniem, książę Henryk został przewieziony ze szpitala w Kopenhadze do zamku Fredensborg, gdzie ostatnie chwile swojego życia spędził z bliskimi. Zmarł we wtorek wieczorem.