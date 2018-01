"Daję Owsiakowi". To zdjęcie Biedronia łączy przeciwników i zwolenników WOŚP

Zamieszczone w sieci zdjęcie Roberta Biedronia z tabliczką "Daję Owsiakowi" robi furorę. Fotomontaż, który miał być kpiną z orientacji seksualnej prezydenta Słupska i wyśmiać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy stał się jednym z najpopularniejszych memów, którymi dzielą się sympatycy WOŚP.

Biedroń, mimo że słynie z dystansu do siebie i nietuzinkowego jak na polską politykę poczucia humoru, nigdy nie udostępnił takiego zdjęcia. Nie znajdziecie go na jego oficjalnych profilach na Twitterze czy Facebooku. Ktoś jednak wrzucił zdjęcie do sieci, by zakpić z prezydenta Słupska. Okazało się, że wywołał odwrotny efekt.