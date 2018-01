Internetowy syf obrzydza WOŚP. Tak zwolennicy orkiestry strzelają sobie w kolano

Zbliża się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu internautów na zbiórkę przekazywane są coraz większe sumy pieniędzy. Jednak w tym roku to właśnie ci, którym najbardziej zależy na sukcesie orkiestry, mogą jej zaszkodzić.

Facebookowe tablice zalały serduszkowe grafiki z napisami zachęcającymi internautów do dalszego udostępniania. Celem ma być pobicie rekordu długości "wośpowego łańcuszka". Takie działania tyko pozornie przyczynią się do promocji akcji charytatywnej. W rzeczywistości łańcuszek internatowy to po prostu spam, który "może doprowadzić do przeciążenia łączy internetowych oraz blokady serwerów" (Wikipedia).