Czym jest Efekt Halo? Niezwykłe zjawisko nad Hrubieszowem

Efekt Halo. Czym jest?

Efekt Halo to zjawisko optyczne widoczne na niebie. To świetlisty, biały lub zawierający kolory tęczy, pierścień widoczny wokół słońca lub księżyca. Zjawisko to wywołane jest załamaniem na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu znajdujących się w chmurach pierzastych piętra wysokiego (cirrostatus) lub we mgle lodowej.