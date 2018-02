Czy to zamach, czy przypadek? Teorie spiskowe w lotnictwie

W 2014 roku malezyjski samolot pasażerski rozbija się na Ukrainie. Na pokładzie znajdowało się niemalże 300 osób. W 2010 roku Airbus A-320 rozbija się o zbocze francuskich Alp. Pilot celowo przyspieszył lot w trakcie spadku – zginęło 150 osób. Rok 1996 – w wyniku katastrofy lotniczej Trans World Airlines 800 ginie 230 osób. Co łączy te trzy sprawy?

Teorie spiskowe. Pojawiają się szybko, ale czy mogą stać się przełomem w sprawie? Zazwyczaj pełnią kilka funkcji. Mają za zadanie zaspokoić ciekawość opinii publicznej, która nie lubi czekać długie miesiące na wyjaśnienia. Z drugiej strony to pożywka dla mediów, które mają świetny materiał i przykuwają uwagę odbiorców. Każda teoria spiskowa sprawia, że śledztwo jest bacznie obserwowane - to akurat na plus, bo zmniejsza się ryzyko zaniedbań ze strony śledczych. Co ciekawe – teorie spiskowe, tworzone przez dziennikarzy, specjalistów z różnych dziedzin i miłośników historii, mogą również studzić niepokój - są przecież pierwszym wyjaśnieniem tego, dlaczego w jednym momencie ginie duża grupa ludzi. Jakie katastrofy doczekały się największej ilości teorii spiskowych?

Katastrofa Airbusa w Alpach – samobójstwo czy wada konstrukcyjna?

24 marca pilot popełnia samobójstwo, doprowadzając samolot Airbus A320 linii lotniczych Germanwings do katastrofy. Francuska komisja ds. katastrof lotniczych oświadcza, że pilot Andreas Lubitz został odesłany do szpitala psychiatrycznego na dwa tygodnie przed katastrofą. Władze lotnicze nie zostały o tym poinformowane. Teorie spiskowe nie milkną. Pojawiają się pytania o dziwny spokój, z jakim działał Lubitz. Czy tak opanowany mężczyzna mógł cierpieć na depresję?

Dodatkowe wątpliwości wzbudza fakt, że w 2010 roku inny samolot linii Germanwings, lecący z Wiednia do Kolonii, z ledwością unika katastrofy, bo do kokpitu miał dostać się dziwny, słodkawy gaz. Sprawa nie zostaje nigdy wyjaśniona, ale skąd pewność, że to samo nie wydarzyło się w Airbusie A320? Teoria spiskowa wysuwa hipotezę, że zawiódł system wentylacji w kokpicie. Na tak dużej wysokości może to przesądzić o nagłych zaburzeniach psychicznych. Zbyt mała ilość tlenu wywołuje m.in. halucynacje, a pilot mógł przestać odbierać bodźce i nie reagować na komunikaty. Powstaje teoria, że europejski producent samolotów woli podać za przyczynę katastrofy samobójstwo pilota niż przyznać, że do kokpitu po raz kolejny dostały się jakieś niebezpieczne substancje. Dla amerykańskiego Boeinga byłaby to idealna okazja do promocji swoich maszyn.

Zamach amerykańskiej marynarki wojennej?

Trans World Airlines Lot Numer 800 – 17 lipca 1996 samolot eksploduje w powietrzu, a jego szczątki wpadają do Atlantyku. Chwilę przed eksplozją załoga zauważa nieprawidłowości w działaniu wskaźników paliwa.

Teorie spiskowe pojawiają się natychmiast. Najsłynniejsza głosi, że samolot został zestrzelony przez pocisk amerykańskiej marynarki wojennej, której okręty stacjonowały wówczas u wybrzeży Long Island. O wiele bardziej nieprawdopodobna teoria głosi, że armia wykorzystała supernowoczesną broń, wystrzeliwującą promienie energii, która miałaby doprowadzić do eksplozji samolotu.

W samym samolocie odnaleziono składniki plastyczne materiałów wybuchowych, mających pojawić się w związku z ćwiczeniami psów policyjnych, które odbyły się miesiąc wcześniej. Ta informacja utwierdza wielbicieli teorii spiskowych w przekonaniu, że doszło do zamachu. Ostatecznie za przyczynę katastrofy uznano wybuch powstały w wyniku iskry w środkowym zbiorniku paliwa.

Wielka pomyłka, czy udział Polski? Teorie na temat katastrofy samolotu Malaysia Airlines

Czy to możliwe, że malezyjski samolot na Ukrainie został strącony rakietą? Kto miałby odpalić pocisk? Tuż po samej katastrofie, rosyjska agencja prasowa Interfax podaje krótką informację, że ukraińskie wojska mogły strącić maszynę przez pomyłkę, a prawdziwym celem miał być samolot Putina, wracającego wówczas z Brazylii. To nie wszystko.

Jeden z rosyjskich serwisów stwierdza, że zmiana trasy lotu miała mieć miejsce nad Polską w taki sposób, aby maszyna przeleciała później nad strefą walk.

Pojawia się również teoria, że to sami Ukraińcy zmieniali trasę lotu, chcąc zrzucić winę na prorosyjskich separatystów. Co ciekawe – słychać głosy o rzekomej próbie wywołania III wojny światowej, a media wysunęły również hipotezę, że za zestrzelenie samolotu odpowiada stacja CNN, aby zwiększyć swoją oglądalność. Czy to możliwe?