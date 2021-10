"Czy PiS to partia złodziei?". Roman Giertych odpowiada w swoim programie

- To jest system zorganizowanej kradzieży i nepotyzmu, który został podniesiony przez PiS do rangi ustrojowej. Bez określonych apanaży dla posłów i ministrów Prawo i Sprawiedliwość dawno by się rozpadło. Oni są wyłącznie razem po to, by mogli razem kraść. Taka jest prawda - ocenia Roman Giertych.