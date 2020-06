Czy grozi nam powódź? Stan alarmowy przekroczony w 20 stacjach. Wysoka woda idzie na Wrocław

We wtorek do południa przekroczenie stanu alarmowego na obszarze w dorzecza Wisły odnotowano w 11 stacjach pomiarowych, z kolei w dorzeczu Odry - w 9 punktach. Ekstremalnie wysokie opady odnotowano Tatach, gdzie w Dolinie Pięciu Stawów spadło 107 litrów deszczu na metr kwadratowy terenu.

Tymczasem prognozy pogody na najbliższe dni są niekorzystne. Niemal cała Europa jest zdominowana przez układy niskiego ciśnienia, które w kolejnych dniach.przyniosą do Polski intensywne opady deszczu.

IMGW do końca czerwca codziennie zapowiada opady. Z kolei prognozy amerykańskich ekspertów NOAA przewidują deszcze i burze aż do 4 lipca. Na południu i południowym-wschodzie Polski deszczu będzie więcej niż zazwyczaj. Co gorsza, nasączona wilgocią ziemia nie będzie już tak łatwo wchłaniać wody.