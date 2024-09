Czwarta rewolucja przemysłowa a Fundusze Europejskie

Jedną z takich innowacji, które powstały dzięki Funduszom Europejskim, jest telemedyczny system PREGNABIT opracowany przez wrocławską firmę Nestmedic. Umożliwia on kobietom w ciąży wykonanie badania płodu w dowolnym momencie oraz otrzymywanie diagnozy na odległość, drogą internetową. System monitoruje pracę serca dziecka, tętno matki oraz częstotliwość skurczów. Urządzenie może być stosowane w domu, bez konieczności wizyt w przychodni, uciążliwych i stresujących dla wielu kobiet. Wyniki badań są na bieżąco wysyłane do położnych i lekarzy prowadzących. Dzięki temu zarówno matka, jak i dziecko są pod stałą specjalistyczną kontrolą. Kobieta otrzymuje informację zwrotną z wynikami badania, SMS-em na swój telefon. W przypadku sytuacji awaryjnej personel medyczny może szybko zareagować i wysłać do pacjentki karetkę. To innowacyjne urządzenie, którego powstanie zostało sfinansowane z Funduszy Europejskich, stosowane jest już w polskich i zagranicznych placówkach medycznych. Dba o zdrowie wielu matek i ich dzieci.