Czterolatek nie żyje, rodzina w szpitalu. Nowe porażające fakty

- To dla nas wielka tragedia. Do tej pory nie wiemy, co nam się stało. Mnie tego dnia bardzo bolał brzuch, ale mi przeszło. Lekarze badali żonę, pozostałe dzieci. Pod każdym kątem. Nawet jadu kiełbasianego, czy narkotyków. W domu były ze trzy rodzaje służb, pobierali próbki, badali wszystko. Nic nie znaleźli. Nie wiem, kto przekazał mediom bzdurę o mrożonce - żali się pan Jarosław.